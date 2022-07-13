Президент Шри-Ланки объявит об отставке из Сингапура Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса, который собирался покинуть свой пост, направит официальное заявление о своей отставке спикеру парламента страны Махинде Япе Абеивардене после того, как прилетит в Сингапур.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве островного государства, Раджапакса, который находится на данный момент на Мальдивах, собирается отправиться в Сингапур, где уже и намерен известить Абеивардену о своем решении об отставке.

Напомним в минувшую субботу, 9 июля, толпа протестующих врывалась в резиденцию премьера, а также в резиденцию президента страны, который успел тогда покинуть здание за несколько минут до того, как туда ворвались участники массовых акций. Позже глава государства покинул Шри-Ланку, а временно исполняющим его обязанности стал премьер.