Отец Жанны Фриске опроверг скандал с зятем на вечере памяти певицы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Фриске прокомментировал вечер памяти певицы Жанны Фриске, который прошел в Москве 9 июля. Он заявил, что вечер прошел хорошо, а слухи о скандале – это выдумки прессы.

"Хорошее дело люди организовали, продавали там духи — а эти (сотрудники прессы) и духи обгадили — мрази! Мрази! Ничего святого!!, - сказал он в интервью "Пятому каналу".

По его словам, все в итоге были довольны.

"Кто захотел выступать в конкурсе, тот платил. Все выступили, все были довольны, очень много хороших слов. А кто пришел пиариться — тот попиарился. Я так и знал, что без этого не обходится", – заключил Владимир.

Напомним, 8 июля 2022 года Жанне могло бы исполниться 48 лет. В этот день на могиле артистки побывали ее родители и друзья.

Как писал сайт KP.ru, на днях в Москве прошел вечер памяти Жанны Фриске. По задумке организаторов, в мероприятии должны были принять участие коллеги умершей от рака певицы. Правда, за появление на сцене нужно было заплатить. Зрителям тоже предлагалось купить билеты на концерт. Кроме того, в фойе зала развернули бойкую товарами под маркой скончавшейся артистки. Поклонники исполнительницы, узнав о поборах, возмутились до глубины души.