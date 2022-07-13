Суд арестовал депутата Илью Яшина по делу в фейках о российской армии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Басманный суд Москвы арестовал муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина. Его подозревают в распространении недостоверной информации о деятельности Вооруженных сил России.

Как постановил суд, депутат пробудет под стражей до 12 сентября 2022. Слушание по делу Яшина проходило в закрытом режиме.

Напомним, депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от до 5 до 10 лет. По информации следствия, Яшин в апреле этого года в прямом эфире на своем YouTube-канале озвучил фейки про события в Буче.

В мае Тушинский суд Москвы оштрафовал депутата на 90 тысяч рублей за дискредитацию российских войск.

Как писал сайт kp.ru, в конце июня 2022 года Хамовнический суд столицы наказал Яшина арестом на 15 суток за неповиновение полиции во время проверки документов.