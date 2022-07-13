Эксперт назвал факторы, которые будут влиять на уровень добычи нефти в России в 2023 году Фото: Shutterstock

Эксперт в области энергетики Дмитрий Скрябин заявил ,что наа уровень добычи нефти в России в 2023 году будут влиять ценовая конъюнктура на глобальных рынках и санкционная повестка.

"Все, начиная от ценовой конъюнктуры на глобальных рынках, санкционной повестки, возможности найти новые рынки сбыта в дружественных юрисдикциях, сохранения или увеличения господдержки для добычи или, наоборот, намеренного снижения добычи для улучшения ценового предложения, наличия технологических решений внутри России для увеличения добычи и так далее, будет влиять на добычу нефти", - пояснил он в беседе с Lenta.ru

Предполагать, что Россия сократит добычу нефти в будущем году, пока рано, считает специалист.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нефтедобыча в России за период с января превысила прошлогодние показатели на 3,5%. По его словам, в июне 2022 года добыча нефти и газового конденсата увеличена до 10.7 млн баррелей в сутки, передает ФАН.

Тем временем, министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм призвала производителей и поставщиков нефти и газа по всему миру к увеличению добычи энергоресурсов. Этот призыв, по её словам, относится и к ОПЕК, и к американским производителям нефти и газа, рассказывает Life.ru