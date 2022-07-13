Билл Гейтс хочет отдать почти все состояние на благотворительность

Билл Гейтс сообщил о планах отдать почти все состояние на благотворительность Фото: REUTERS

Миллиардер и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс заявил о планах до конца жизни отдать все свое состояние своему благотворительному фонду Gates Foundation.

«Я планирую отдать фонду практически все свое состояние. Я сдвинусь вниз и в итоге выйду из списка самых богатых людей мира», - написал предприниматель в среду, 13 июля, на своей странице Twitter.

По словам Билл Гейтса, в ближайший месяц перечислит своему фонду 20 млрд долларов в рамках расширения его деятельности. Миллиардер отметил, что речь идет о планах увеличить расходы с чуть менее 6 млрд долларов сегодня до 9 млрд долларов к 2026 году. «Чтобы сделать это увеличение возможным, я перечислю в фонд $20 млрд в этом месяце», - уточнил он.

Как отметил Билл Гейтс, он надеется, что его примеру последуют другие люди, «обладающие большим богатством и привилегиями».