Аналитик объяснил, какие факторы влияют на нефтяные котировки Фото: Иван МАКЕЕВ

Аналитик "Альфа-Капитала" Александр Джиоев заявил, что одной из причин изменения цены на сырье является ситуация с коронавирусом в Китае.

"На нефтяные котировки давит несколько факторов. Во-первых, согласно недавней статистике Управления энергетической информацией в США зафиксировано внезапное увеличение нефтяных запасов на 8,2 миллиона баррелей", - пояснил он в беседе с Lenta.ru.

Также на цены оказывает влияние беспокойство касательно распространения коронавируса в Китае, отметил специалист.

"В стране фиксируются новые случаи заболевания, в случае введения новых локдаунов спрос на "черное золото" скорее всего упадет", - резюмировал Дюжев.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и их союзники обсуждают предельную цену на российскую нефть на уровне 40-60 долларов. Отмечается, что этот диапазон — предельная себестоимость нефти для России и цены на нефть из РФ до начала спецоперации на Украине, сообщает "Пятый канал".

Страны Группы семи (G7) также намерены установить максимальную закупочную цену на нефть РФ на уровне вдвое ниже текущего. Японский премьер назвал данный шаг демонстрацией того, что за насилие нужно платить высокую цену, передает "Москва 24"