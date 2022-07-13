МИД России пообещал наладить мониторинг за реализацией шагов ЕС по транзиту в Калининград Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия наладит мониторинг за реализацией шагов Евросоюза по вопросу налаживания транзита грузов в Калининградской области, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Безусловно, российской стороной будет налажен плотный мониторинг того, как указанные шаги ЕС будут реализовываться на практике. В настоящее время внимательно изучаем представленные Еврокомиссией разъяснения, анализируем их с точки зрения приоритетной задачи – всеобъемлющего жизнеобеспечения Калининградской области», – приводятся слова дипломата на сайте МИД России.

Захарова назвала проявление реализма и здравомыслия решение ЕС, снимающее ограничения для определенной номенклатуры продукции, перевозимой железнодорожным транспортом. Вместе с тем представитель МИД РФ отметила, что у Москвы остались вопросы по содержанию документа с разъяснениями Еврокомиссии.

Как писал сайт Kp.ru, Еврокомиссия представила разъяснения по транзиту товаров в Калининградскую область. В представленном списке ЕК рекомендует не запрещать железнодорожный транзит в Калининград для товаров, попавших под санкционные ограничения, при условии соответствующего контроля. Однако при этом ЕК запрещает ввоз подсанкционных грузов автомобильным транспортом.