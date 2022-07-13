Украина разрывает дипотношения с КНДР из-за признания независимости ДНР Фото: REUTERS

Киев принял решение разорвать дипломатические отношения с Северной Кореей из-за признания ею независимости Донецкой народной республики (ДНР).

«В ответ на такой недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой», - говорится в заявлении Министерства иностранных дел, где отмечается, что «политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций».

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 13 июля, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что власти Корейской народно-демократической республики признали независимость Донецкую народную республику, выразив признательность Пхеньяну за поддержку жителей Донбасса. Как писал сайт kp.ru, по его словам, решение Северной Кореи станет основой для дальнейшего развития отношений в сфере экономики, а также сотрудничество между республиками сможет увеличить географию торговли для предприятий.