В ООН назвали позитивными переговоры в Стамбуле по вывозу зерна с Украины Фото: Мария ЛЕНЦ

Организация объединенных наций считает позитивными переговоры по вывозу зерна из украинских портов, прошедшие в Стамбуле, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Важно, что мы полагаем, что это нечто позитивное. Генсек расскажет вам почему», – сказал он на брифинге.

По словам Хака, глава ООН Антониу Гутерриш обратится к прессе в связи с переговорами по зерновому вопросу в 21:00 по московскому времени.

Как писал сайт kp.ru, Российская делегация с представителями Министерства обороны РФ в ходе переговоров в Стамбуле в среду, 13 июля, представила на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению для вывоза сельхозпродукции из портов Черного моря.

Переговоры проходили между военными делегациями Турции, России, Украины, а также делегации ООН. Встреча состоялась в закрытом формате.