Экс-замглавы МЧС России Андрей Гурович арестован по обвинению в должностных преступлениях Фото: Олег ЗОЛОТО

Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя главы Министерства чрезвычайных ситуаций Андрея Гуровича по обвинению в должностных преступлениях.

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», – огласила решение судья.

Напомним, ранее стало известно, что бывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович задержан в Москве. По месту его жительства проведены обыски. Чиновника подозревают в должностных преступлениях, совершенных в период, когда он занимал одну из руководящих должностей в МЧС.

Дело в отношении Гуровичв возбуждено по факту превышения должностных полномочий. Экс-замглавы МЧС России инкриминируют нанесение ущерба бюджету в 350 миллионов рублей при строительстве госпиталя для лечения больных коронавирусом в Мурманской области. Он своей вины не признает.

На прошлой неделе был задержан помощник главы министерства внутренних дел России генерал-лейтенант Сергей Умнов.