Центробанк заявил о стабилизации российской экономики Фото: Мария ЛЕНЦ

Экономика России стабилизировалась в мае-июне, при этом существенные различия в отдельных отраслях сохраняются, заявляет Банк России.

«Российская экономика стабилизировалась в мае-июне при сохранении существенных различий ситуации в отдельных отраслях. Подстройка под изменившиеся условия продолжается и риски ослабления экономической активности еще высоки», – говорится на сайте Центробанка.

Как отметил регулятор, снижение уровня потребительских цен в июне было вызвано укреплением рубля и внесезонным удешевлением плодоовощной продукции.

Напомним, накануне глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов сообщил, что кризис в экономике России после введения западных санкций развивается по более «пологой» траектории, чем ожидалось в начале весны, при этом сейчас уже видны признаки стабилизации ситуации.

Как писал сайт Kp.ru, в начале марта правительство России разработало план действий для стабилизации экономики в условиях санкций.