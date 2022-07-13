Эксперт назвал фактор, который может спровоцировать рост цен на бензин

Аналитик Демидов предрек к осени подорожание бензина Фото: Олег УКЛАДОВ

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов назвал фактор, который может спровоцировать рост цен на бензин.

Цены будут зависеть от объема экспорта. Если объем добычи нефти будет снижаться, то большая ее часть станет уходить на экспорт, а значит на внутреннем рынке станет оставаться меньшая часть. Это повлечет увеличение стоимости.

Несмотря на то, что оптовые цены сейчас сократились, особенности российского рынка таковы, что для конечного потребителя цена сильно не снизится.

Причина в том, что в стоимости литра только 15-20 процентов это цена нефти, остальное – затраты на ее добычу, производств бензина, его доставку.

Нельзя забывать, что цена черного золота на внешнем рынке выгоднее, чем на внутреннем. Поэтому компании стараются продать как можно больший объем за границу, а внутренний рынок наполняется по остаточному принципу.

- Понижения цены точно ждать не стоит. Скорее всего после завершения сельскохозяйственных работ цены начнут расти, - сказал эксперт "Lenta.ru".

Тем временем, обсуждаемое западными странами ограничение цен на российскую нефть еще сильнее повлияет на поставки энергоносителей, сообщает "Свободная пресса".

Тем временем цены на нефть на лондонской бирже постепенно снижаются и это связано с новостным фоном. Скорее всего, стоит ждать дальнейшего снижения котировок, сообщает RT.