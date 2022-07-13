Медведев назвал «просветом разума» признание Евросоюзом требований России по транзиту в Калининград Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал представленные Еврокомиссией (ЕК) разъяснения по транзиту грузов в Калининградскую область. Политик назвал реакцию ЕК на требования России «просветом разума».

«ЕС нехотя признал, что требования по транзиту в нашу Калининградскую область справедливы. Редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума», – написал зампред Совбеза России в своем Telegram-канале.

Медведев также предположил, что ЕС пошел на уступки из страха потерять выгодный транзит по российской территории.

Как писал сайт Kp.ru, Еврокомиссия представила разъяснения по транзиту товаров в Калининградскую область. В представленном списке ЕК рекомендует не запрещать железнодорожный транзит в Калининград для товаров, попавших под санкционные ограничения, при условии соответствующего контроля. Однако при этом ЕК запрещает ввоз подсанкционных грузов автомобильным транспортом.