Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире13 июля 2022 18:37

Генсек НАТО призвал Евросоюз не жаловаться и «платить за санкции»

Глава альянса считает необходимым расшрить помощь Украине
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Генсек НАТО призвал Евросоюз не жаловаться и «платить за санкции»

Генсек НАТО призвал Евросоюз не жаловаться и «платить за санкции»

Фото: REUTERS

Страны Евросоюза должны перестать жаловаться и платить за санкции, а также помощь Украине, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Необходимо платить за последствия санкций, за военную помощь Украине, за гуманитарную помощь, иначе потом придется платить больше. Надо помнить, что мы – ЕС и НАТО – платим лишь деньгами, а они платят собственными жизнями. Нужно перестать жаловаться и расширить помощь», – заявил глава альянса на совместном заседании комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне.

Как отметил Столтенберг, ЕС следует готовиться к затяжному конфликту на Украине. По мнению генсека НАТО, если Россия победит, то поймет, что «может использовать силу». Такое положение дел сделает Запад более уязвимым с точки зрения безопасности, подчеркнул он.