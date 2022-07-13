Генсек НАТО призвал Евросоюз не жаловаться и «платить за санкции» Фото: REUTERS

Страны Евросоюза должны перестать жаловаться и платить за санкции, а также помощь Украине, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Необходимо платить за последствия санкций, за военную помощь Украине, за гуманитарную помощь, иначе потом придется платить больше. Надо помнить, что мы – ЕС и НАТО – платим лишь деньгами, а они платят собственными жизнями. Нужно перестать жаловаться и расширить помощь», – заявил глава альянса на совместном заседании комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне.

Как отметил Столтенберг, ЕС следует готовиться к затяжному конфликту на Украине. По мнению генсека НАТО, если Россия победит, то поймет, что «может использовать силу». Такое положение дел сделает Запад более уязвимым с точки зрения безопасности, подчеркнул он.