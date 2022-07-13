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В мире13 июля 2022 19:24

Минобороны России сообщило о готовящейся провокации с токсичными веществами в Сирии

Террористы завезли в провинцию Идлиб емкости с отравляющими веществами, рассказали в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минобороны России предупредило о готовящейся провокации с токсичными веществами в Сирии

Минобороны России предупредило о готовящейся провокации с токсичными веществами в Сирии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сирийской провинции Идлиб планируется провокация с использованием отравляющих веществ, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Евгений Герасимов.

«Боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*в район населенных пунктов Ахсим и Бальшун провинции Идлиб завезены емкости с токсичными веществами. Террористы намерены организовать проведение провокации с целью обвинить сирийские правительственные войска в применении отравляющих веществ против мирного населения», – рассказал он журналистам.

Как писал сайт Kp.ru, в начале июня в Минобороны РФ заявляли об активизации незаконных вооруженных формирований в идлибской зоне после того, как Турция объявила о проведении спецоперации в Сирии. В ведомстве отметили, что террористические группировки, действующие в идлибской зоне, наращивают резервы и усиливают боевую активность.

*Запрещенная в России террористическая организация