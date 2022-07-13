Зеленский рассказал о прогрессе на переговорах в Стамбуле по поставкам зерна Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прогрессе на состоявшейся в Стамбуле четырехсторонней встрече по "зерновому коридору".

"Украинская делегация доложила мне, что есть прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с генеральным секретарем ООН", - сказал он в своем видеообращении.

Напомним, в среду, 13 июля, в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины, а также делегации Организации Объединенных Наций (ООН), на которой пройдет обсуждение зернового вопроса. Встреча началась в закрытом режиме.

Российская делегация с представителями Министерства обороны РФ в ходе переговоров в Стамбуле представила на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению для вывоза сельхозпродукции из портов Черного моря.

Организация объединенных наций посчитала позитивными переговоры по вывозу зерна из украинских портов, прошедшие в Стамбуле.