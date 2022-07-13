Американцы поддержали Путина после слов бывшего советника Трампа Болтона о госпереворотах Фото: REUTERS

Американские пользователи соцсетей эмоционально отреагировали на заявление бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что он участвовал в подготовке государственных переворотов за пределами страны.

"Переворот, который организовали США на Украине, — довольно чувствительная тема сейчас. Неудивительно, что Болтон не захотел вдаваться в детали", - написал Sam.

"Оказывается, Путин был прав во многих вещах", — отметил Topher Tuathalain.

Напомним, экс-советник по национальной безопасности бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сообщил, что принимал участие в подготовке государственных переворотов за рубежом.

Ранее американские пользователи соцсети Twitter оценили ответ российского лидера Владимира Путина на заявление хозяина Белого дома Джо Байдена об инфляции в Штатах. В сети слова российского лидера сразу получили большой отклик. Некоторые из пользователей написали, что "зовут их демократами". А человек под ником Itsameila предположил, что "это он о Джо Байдене".