Американцы поддержали Путина после слов бывшего советника Трампа Болтона о госпереворотах
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Американские пользователи соцсетей эмоционально отреагировали на заявление бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что он участвовал в подготовке государственных переворотов за пределами страны.
"Переворот, который организовали США на Украине, — довольно чувствительная тема сейчас. Неудивительно, что Болтон не захотел вдаваться в детали", - написал Sam.
"Оказывается, Путин был прав во многих вещах", — отметил Topher Tuathalain.
Напомним, экс-советник по национальной безопасности бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сообщил, что принимал участие в подготовке государственных переворотов за рубежом.
Ранее американские пользователи соцсети Twitter оценили ответ российского лидера Владимира Путина на заявление хозяина Белого дома Джо Байдена об инфляции в Штатах. В сети слова российского лидера сразу получили большой отклик. Некоторые из пользователей написали, что "зовут их демократами". А человек под ником Itsameila предположил, что "это он о Джо Байдене".