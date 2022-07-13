Эксперт дали советы как не прогореть с кредитами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центробанк предупредил россиян, что стоит быть осторожнее, так как в последнее время активизировались нелегальные кредиторы. Эксперты дали советы, как обезопасить свои финансы.

Чаще всего нелегальные кредиторы маскируются под ломбард или кредитный кооператив. Порой фирмы выдают себя за инвесткомпаниями, которые предлагают инвестировать деньги в криптовалюту и иные сомнительные проекты.

- Порой доходит до банального, человека уведомляют, что кредит уже одобрен и пришлют курьера, - сказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" юрист Михаил Симонов.

Такие компании стараются замаскировать себя под известный банк, но ничего общего с кредитными учреждениями они не имеют.

Прежде чем подписать документ, стоит внимательно прочитать условия, часто мелким шрифтом прописаны такие проценты, которые выплатить непосильно, порой за просрочку они могут достигать 500%.

– Люди мало задумываются, что берут кредиты. Видимо работает психология, что мне дают, а не забирают и поэтому попадают в ловушку, - сказала психолог из Видного Дарья Уткина.

Чтобы не попасться на удочку мошенников нужно обращаться только в крупные банки. Если все таки решили воспользоваться услугами микрокредитной организации, то внимательно читайте условия, обращайтесь только в фирмы, которые имеют лицензию на банковские операции. Проверьте, внесена ли МФО в реестр Центробанка.

- Очень распространена такая хитрость, как быстрый кредит без справки о доходах. Стоит человеку прислать паспортные данные, как на его имя аферисты ухитряются оформить несколько кредитов, - отметили в пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Тем временем россияне с апреля по июнь 2022 года приобрели на бирже валюту на сумму 0,4 трлн рублей, что больше показателей за аналогичные периоды предыдущих 3 лет, сообщает РИАМО.

А с 4 по 10 июля в среднем покупатель оставлял в магазине 5 268 рублей. Неделей ранее этот показатель составлял 5 305 рублей. Таким образом, недельные расходы снизились на 37 рублей (или 0,7%) с предыдущего исследования, пишет Свободная пресса.