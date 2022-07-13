Минобороны РФ: Украинские боевики заняли больницы и роддома в нескольких населенных пунктах Одесской области Фото: REUTERS

Руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил ,что ВСУ заняли здания больниц и станций скорой помощи в населенных пунктах Одесской области.

"Всех больных независимо от состояния их здоровья, а также пациенток родильных отделений с новорожденными детьми цинично выгнали из лечебных учреждений", - сказал он.

Мизинцев отметил, что медперсонал, пытавшийся помешать неонацистам, подвергли физическому насилию.

Ранее жители Одесской области рассказали российским силовикам о фактах размещения украинских войск и пункта управления в школе, на станции скорой помощи и в больнице с родильным отделением в двух деревнях Белгород-Днестровского района.

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