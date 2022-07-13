Reuters: США успешно испытали гиперзвуковую ракету Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели на этой неделе успешное испытание прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW, пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Ранее ВВС США провели успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Это пока «сырое» оружие. Оно требует еще много экспериментов и стабильности их результатов. И еще неизвестно когда его примут на вооружение. Некоторые американские эксперты называют 2024 год - это в лучшем случае. А российские гиперзвуковые ракеты (например, «Кинжал») уже приняты на вооружение и даже уже применяются в ходе военной спецоперации на Украине. Подробнее читайте в материале сайта KP.ru

До этого ВВС США пытались разрабатывать два вида гиперзвуковых вооружений. Однако в феврале прошлого года года ВВС приняли решение отказаться от программы HCSW, которую, как и ARRW, разрабатывал гигант военно-промышленного комплекса США Lockheed Martin.