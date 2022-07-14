Yahoo News: разведка США допустила, что Иран может отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разведка США допустила, что Иран может отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани, командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в 2020 году, пишет портал Yahoo News.

"Иран, вероятно, расценит убийство американского чиновника, которого он считает сопоставимым по рангу и статусу с Сулеймани или ответственным за его смерть, в качестве успешного акта возмездия", - говорится в материале.

Как отмечается в докладе ведомства, иранские власти разработали и воплощают в жизнь программу, которая включает не только юридические меры на международном уровне и санкции в отношении американских чиновников, но и прямые угрозы убийства лицам, причастным к гибели генерала.

Иранский генерал Касем Сулеймани, по сути, второй человек в стране, был убит в ночь на 3 января 2020 гоад. Американцы провели в районе аэропорта Багдада. Вашингтон назвал его причастным к организации нападения на американское посольство в столице Ирака. Но обычно мировые державы не идут на убийство лидеров других стран. Если между ними нет прямой войны. О главных версиях и последствиях этого убийства рассказал журналист Максим Шевченко. Читать подробнее.