Байден: США могут применить силу против Ирана в качестве "последнего средства" в случае неудачи переговоров по СВПД Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон может применить силу против Ирана в качестве "последнего средства" в случае неудачи переговоров по перезаключению СВПД.

"В качестве последнего средства, да", - заявил президент США, отвечая на вопрос о возможности применить силу, чтобы Иран не получил ядерное оружие.

США намерены оставить Корпус стражей исламской революции (КСИР) в списке террористических организаций, даже если это сорвет сделку, отметил американский лидер.

В марте 2019 года Вашингтон рассчитывал, что Тегеран продолжит соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе несмотря на то, что Соединённые Штаты вышли из договора в одностороннем порядке. По словам спецпредставителя США, ядерная сделка «устанавливала очень низкую планку» требований к Тегерану, поэтому «для Ирана более выгодно остаться в сделке, нежели выйти из нее». Однако он замечал, что «это может измениться».