Фото и видео суперлуния 13 июля 2022 года в Москве: Над городом висела гигантская луна Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь с 13 на 14 июля москвичи смогли увидеть не просто полнолуние, а еще и суперлуние. Спутник Земли был невероятно больших размеров. На небосводе суперлуна предстала в полной своей красе – на 30 процентов ярче и на 14 процентов крупнее, чем она же, но в апогее.

Фото: Владимир Веленгурин

Большая луна в небе в этом году уже бывала, но такое совпадение - и суперлуние, и полнолуние, — в этом году происходят впервые.

Фото: Владимир Веленгурин

Суперлуние — это явление, при котором естественный спутник Земли приближается к ней на близкое расстояние. Сегодня оно сократилось до минимального в 2022 году — 362 тыс. км. В XXI веке Луна два раза приблизится к Земле меньше, чем на 356500 километров. Эти супер-суперлуния ожидаются 25 ноября 2034 года (356446 км) и 6 декабря 2052 года (356 425 километров).

Кстати, немного левее Луны можно было увидеть две планеты Солнечной системы — Сатурн и Юпитер, сверху — три звезды Летнего треугольника, а правее — яркий Арктур.