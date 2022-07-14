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Политика13 июля 2022 21:49

Арестович заявил, что для контрнаступления ВСУ нужна бронетехника

Он также признал превосходство российской армии
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Арестович заявил, что для контрнаступления ВСУ нужна бронетехника

Арестович заявил, что для контрнаступления ВСУ нужна бронетехника

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что для перехода украинских войск к контрнаступлению нужны бронированные машины.

"Нам не хватает мобильных систем противовоздушной обороны и бронированных машин", - приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Арестович признал, что российская армия превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ) по двум параметрам.

"По количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает", - отметил советник.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.