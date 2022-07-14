Арестович заявил, что для контрнаступления ВСУ нужна бронетехника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что для перехода украинских войск к контрнаступлению нужны бронированные машины.

"Нам не хватает мобильных систем противовоздушной обороны и бронированных машин", - приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Арестович признал, что российская армия превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ) по двум параметрам.

"По количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает", - отметил советник.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.