Поверенный РФ в Оттаве заявил, что отправка турбины из Канады в Германию стала прецедентом Фото: REUTERS

Временный поверенный в делах РФ в Канаде Владимир Проскуряков заявил, что решение Канады по отправке в Германию турбины, необходимой для работы "Северного потока", является явным прецедентом нарушения введенных коллективным Западом санкций.

"Это явный прецедент. Но Канада пытается заверить Киев, что дальнейшего послабления не должно быть. Хотя очевидно, на этом примере видно, что односторонние санкции даже без ответных мер наносят вред не только тем, против кого направлены, но и тем, кто их вводит, и влияют на глобальные рынки, в данном случае на энергетические", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на соответствующий вопрос.

Проскуряков отметил, что негативный эффект ощущают все.

Напомним, ранее Reuters сообщало, что турбина для «Северного потока» будет возвращена «Газпрому» через Германию.

Сайт Kp.ru писал, что решение Канады по турбине для трубопровода «Северный поток» стало вынужденным отказом от части антироссийских санкций.

Тем временем стало известно, что российский холдинг «Газпром» не располагает документами на вывоз германской компаний турбинного двигателя для трубопровода «Северный поток», который находится на ремонте в Канаде. В компании отметили, что в этих условиях пока невозможно сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы станции «Портовая», являющейся критически важной для газопровода «Северный поток».