Названы страны, в которых может внезапно начаться дефолт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий аналитик анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков допустил дефолт в Шри-Ланке, Пакистане, Ливане и на Украине. Кроме того, он спрогнозировал кризис и в экономиках Южной Европы.

В беседе с агентством “Прайм” он объяснил, что на сегодняшний день в группе риска находятся страны, экономика которых сильно завязана на туризме — после двух лет распространения коронавирусной инфекции данный сектор заметно просел. При этом, если страна полагается на импорт энергоносителей - ситуация и вовсе становится плачевной.

«Не будем забывать и об Аргентине, которая в январе пришла к новому соглашению с МВФ о реструктуризации долга на сумму 44.5 миллиарда долларов. В рамках нового соглашения выплаты по долгу начнутся через четыре года после подписания соглашения и будут растянуты на шесть лет», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Шри-Ланка объявила дефолт по внешним обязательствам. Об этом сказано в постановлении Министерства финансов этой страны. В документе сказано, что министерство замораживает выплаты по всем внешним долгам на некоторый период времени для того, чтобы правильно реструктурировать эти обязательства.

Также отмечается, что по всем облигациям, выпущенным на международных рынках, объявляется дефолт. Это относится также ко всем двусторонним кредитным обязательствам, кроме своповых договоренностей между ЦБ Шри-Ланки и других стран.