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Политика13 июля 2022 23:16

Президент Сербии заявил, что конфликт на Украине является мировой войной Запада против России

Вучич также отметил, что ситуация на Украине влияет и на Балканы
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Президент Сербии заявил, что конфликт на Украине является мировой войной Запада против России

Президент Сербии заявил, что конфликт на Украине является мировой войной Запада против России

Фото: REUTERS

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что конфликт на Украине - мировая война, в которой Запад воюет против России.

"Мы должны понимать, что в условиях, когда идет мировая война, оставьте разговоры о том, что это региональная или локальная война. Весь западный мир через украинцев воюет с Россией, это мировой конфликт", - сказал он в интервью телеканалу TV Pink.

Вучич также отметил, что ситуация на Украине влияет и на Балканы.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.