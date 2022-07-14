Президент Сербии заявил, что конфликт на Украине является мировой войной Запада против России Фото: REUTERS

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что конфликт на Украине - мировая война, в которой Запад воюет против России.

"Мы должны понимать, что в условиях, когда идет мировая война, оставьте разговоры о том, что это региональная или локальная война. Весь западный мир через украинцев воюет с Россией, это мировой конфликт", - сказал он в интервью телеканалу TV Pink.

Вучич также отметил, что ситуация на Украине влияет и на Балканы.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.