Руководство минфинов США и Украины обсудило предел цены на нефть из России Фото: Shutterstock

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в беседе с главой украинского минфина Сергеем Марченко рассказал о прогрессе в переговорах по установлению предельной цены на российскую нефть.

"Замминистра Адейемо и министр Марченко обсудили прогресс, достигнутый на пути к установлению предела цены на российскую нефть", - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы американского минфина.

Стороны также обсудили поддержку Украины со стороны Запада, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и их союзники обсуждают предельную цену на российскую нефть на уровне 40-60 долларов. Отмечается, что этот диапазон — предельная себестоимость нефти для России и цены на нефть из РФ до начала спецоперации на Украине.

Страны Группы семи (G7) также намерены установить максимальную закупочную цену на нефть РФ на уровне вдвое ниже текущего. Японский премьер назвал данный шаг демонстрацией того, что за насилие нужно платить высокую цену.