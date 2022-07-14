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Экономика14 июля 2022 0:18

Стали известно, какие акции могут рухнуть до конца года

Инвестор Сидоров считает, что до конца 2022 года рухнут акции компаний технологического сектора
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Стали известно, какие акции могут рухнут до конца года

Стали известно, какие акции могут рухнут до конца года

Фото: Евгения ГУСЕВА

Частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров заявил, что технологический сектор находится на первом месте с точки зрения риска просадки акций. Постепенно "сдуваться" будут и бумаги энергосектора, а также банковский сектор, считает эксперт.

"Таким образом, в кризис стабильными будут компании, снабжающие ресурсами население и бизнес, производители базовых продуктов питания (АПК), ритейл (традиционный и онлайн), а также производители самых востребованных и популярных фармпрепаратов", - сказал он в беседе с "Праймом".

Люди предпочтут сэкономить, а если и тратить, то на предметы первой необходимости, уверен Сидоров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у российской экономике есть все возможности для того, чтобы продолжать стабильную работу. Российский лидер также отметил, что свобода бизнеса и гибкие механизмы предпринимательской активности обеспечивают насыщение рынка, а также помогают сглаживать дефициты и всплески цен.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин также заявил, что механизмы поддержки российских граждан в условиях санкционных ограничений должны работать без сбоев на всех уровнях.