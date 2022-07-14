Стали известно, какие акции могут рухнуть до конца года

Стали известно, какие акции могут рухнут до конца года Фото: Евгения ГУСЕВА

Частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров заявил, что технологический сектор находится на первом месте с точки зрения риска просадки акций. Постепенно "сдуваться" будут и бумаги энергосектора, а также банковский сектор, считает эксперт.

"Таким образом, в кризис стабильными будут компании, снабжающие ресурсами население и бизнес, производители базовых продуктов питания (АПК), ритейл (традиционный и онлайн), а также производители самых востребованных и популярных фармпрепаратов", - сказал он в беседе с "Праймом".

Люди предпочтут сэкономить, а если и тратить, то на предметы первой необходимости, уверен Сидоров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у российской экономике есть все возможности для того, чтобы продолжать стабильную работу. Российский лидер также отметил, что свобода бизнеса и гибкие механизмы предпринимательской активности обеспечивают насыщение рынка, а также помогают сглаживать дефициты и всплески цен.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин также заявил, что механизмы поддержки российских граждан в условиях санкционных ограничений должны работать без сбоев на всех уровнях.