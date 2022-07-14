FT: ряд дипломатов Евросоюза считают, что проблемы с транзитом в Калининград возникли из-за неясных правил ЕК Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько евродипломатов считают, что ЕК неясно сформулировала правила, регулирующие санкции в отношении России. Об этом пишет газета Financial Times.

"Некоторые дипломаты заявили, что не намеревались создавать новые значительные барьеры для потока товаров между Россией и ее восточным эксклавом, когда одобряли санкции в этом году, и что комиссия неясно сформулировала правила", - говорится в материале.

Один из дипломатов заявил, что Калининград — это "политически деликатный вопрос, поэтому это была ошибка со стороны Еврокомиссии".

Напомним, Еврокомиссия представила разъяснения по транзиту товаров в Калининградскую область. Так, в представленном списке Европейская комиссии рекомендует не запрещать железнодорожный транзит в Калининград для товаров, попавших под санкционные ограничения, при условии соответствующего контроля. Однако, при этом, запрещает ввоз подсанкционных грузов автомобильным транспортом.

Как писал сайт KP.ru, Литва объявила о прекращении транзита санкционных товаров 17 июня 2022 года, тогда же губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что под введенный запрет подпадает примерно 50% всех грузов, которые проходят через регион.