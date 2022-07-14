Что произошло в ночь на 14 июля

Командир украинского нацбата Кравцов рассказал, как боевики зарезали пленного ВС РФ Фото: REUTERS

Пленный командир националистического батальона "Медведи SS" Александр Кравцов рассказал, как один из его сослуживцев зарезал пленного.

Бывший дипломат Ростислав Ищенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился дать гражданам Польши особый статус на Украине в обмен на ввод Варшавой войск на запад страны.

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что для перехода украинских войск к контрнаступлению нужны бронированные машины. Кроме того, Арестович признал, что российская армия превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ) по двум параметрам.

Ряд государств выразили желание присоединиться к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, ЮАР). Кроме Саудовской Аравии, Египта и Турции о планах вступить в БРИКС заявили Аргентина и Иран.

Союзные силы Луганской Народной Республики и России зашли в Северск, город находится под оперативным контролем.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по району завода "Сокол" в городе Новая Каховка Херсонской области. ПВО ВС РФ сбило 5 ракет РСЗО, обломки двух снарядов упали в район завода "Сокол" в Новой Каховке

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что конфликт на Украине - мировая война, в которой Запад воюет против России. Вучич также отметил, что ситуация на Украине влияет и на Балканы.

Экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен могут убить при помощи западного оружия, поставляемого на Украину.

Американские пользователи соцсетей эмоционально отреагировали на заявление бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что он участвовал в подготовке государственных переворотов за пределами страны.