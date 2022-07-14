Иммунолог Крючков назвал симптомы оспы обезьян

При обнаружении у себя симптомов оспы обезьян следует позвонить в поликлинику по месту жительства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Основными симптомами оспы обезьян являются высокая температура, сильное недомогание, характерная сыпь и увеличение лимфоузлов. Об этом рассказал радио Sputnik иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По словам медика, сыпь имеет несколько стадия созревания, одна их которых проявляется в виде пузырьков.

При обнаружении у себя этих симптомов, следует не покидать дом и позвонить в поликлинику по месту жительства, предупредив их о своих подозрениях.

Если диагноз подтвердится, пациенту предстоит примерно на три недели карантина – именно столько в среднем протекает заболевание.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России выявлен первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник, 12 июля 2022 года. В ведомстве уточнили, что заболевание выявлено у российского туриста, который вернулся из Европы.