Обозреватель The Hill считает, что у Путина есть три пути после спецоперации

Владимир Путин Фото: REUTERS

Профессор предпринимательства в Балтиморском университете (США) Дэвид Лингельбах выразил мнение, что у президента России Владимира Путина есть три пути после завершения специальной военной операции на Украине. Размышления обозревателя на тему будущих действий главы государства опубликованы в американской газете The Hill.

Лингельбах отметил, что в настоящее время положение российского лидера "выглядит в целом положительно". И на это есть объективные причины. В частности, американский профессор выделил успешный ход спецоперации, значительное укрепление рубля и рост рейтинга Владимира Путина среди российского населения.

На фоне этих успехов у президента России есть три возможных пути, полагает обозреватель.

"Если в общих чертах, перед ним могут открыться три пути: военная кампания, создание альтернативы ООН и защита внутреннего наследия", - перечислил Лингельбах.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что российская специальная военная операция на Украине идет в полном соответствии с планом. Также он добавила, что "все заявленные цели будут достигнуты".

Напомним, 24 февраля Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Глава государства также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Президент РФ заверил, что Москва стремится к демилитаризации и денацификации Украины.