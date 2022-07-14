В США заинтересовались сотрудничеством России и западнобалканских стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США заинтересовались сотрудничеством России и Западнобалканских стран. Член палаты представителей США Ричи Торрес вместе с коллегой Лизой Макклейн представили на рассмотрение документ, где говорится о том, что важно получить информацию о взаимодействии России с Хорватией, Черногорией, Сербией и другими государствами в сфере безопасности.

В документе говорится, что стоит проследить, какое российское вооружение стоимостью более одного миллиона долларов получили страны с 2012 года.

Интересуют членов конгресса совместные учения, договора о сотрудничестве, взаимодействие спецслужб, а также работа российского гуманитарного центра в городе Ниш (Сербия).

Если документ будет принят, то первым делом предстоит ответить на вопрос, как взаимодействие России с западнобалканскими странами сказывается на США, сообщает RT.

Тем временем стало известно, что Саудовская Аравия, Турция и Египет намерены вступить в БРИКС. Обсуждение и возможное решение могут принять уже на следующем саммите, который состоится в 2023 году, сообщает Свободная пресса.

А посольство России в США сообщило, что Вашингтон намеренно обвиняет Москву в препятствовании вывоза зерна из Украины, чтобы исключить Россию из агропромышленного рынка, пишет Life.