Посольство РФ в Вашингтоне обвинило США в попытке вытеснить Россию с рынка продовольствия

США пытаются вытеснить Россию с мирового рынка продовольствия, уверены в российском посольстве Фото: REUTERS

Соединенные Штаты пытаются вытеснить Россию из сферы торговли продовольствием, о чем свидетельствуют заявления американских законодателей, обвиняющих страну в использовании поставок продуктов в качестве оружия. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне в своем телеграм-канале в четверг, 14 июля 2022 года.

"Рассматриваем подобные высказывания как свидетельство усилий США по переделу глобального агропромышленного рынка, подразумевающих вытеснение России из сферы торговли продовольствием, - утверждают дипломаты.

По оценке дипмиссии, именно эта цель преследуются американцами введением санкций, затрудняющих торгово-экономическое взаимодействие страны с внешним миром.

В посольстве добавили, что обвинения США "не выдерживают" критики, так как вывозу агропродукции из Украины препятствует не Москва, а киевские власти, заминировавшие черноморскую акваторию.

Как ранее писал сайт kp.ru, колумнист The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид заявил, что российский лидер Владимир Путин использует проблемы Запада как оружие. По его мнению, в "экономической войне" с Западом РФ не только выиграла, но и потрепала противника. Он спрогнозировал, что в дальнейшем России удастся "поставить американский мировой порядок на колени".

Напомним, Владимир Путин предупредил об угрозе ухудшения ситуации с продовольствием в мире. Глава государства подчеркнул, что нужно принимать меры уже сейчас, чтобы ситуация в этой сфере в дальнейшем не стала трагической.

По словам российского лидера, сильнее всего продовольственный кризис угрожает развивающимся странам, а Соединенные Штаты тем временем "напечатали денег и скупают продовольствие".