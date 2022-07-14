Стратег ван Кревельд заявил, что Киев напрасно пытается победить Москву "на поле боя"

Украине не победить Россию "на поле боя", уверен Мартин ван Кревельд Фото: REUTERS

Киевские власти напрасно пытается победить Россию "на поле боя", заявил в колонке для немецкого издания Welt израильский военный стратег и историк Мартин ван Кревельд.

По оценке эксперта, данная стратегия Украины обречена на поражения в связи с превосходством Москвы в вооружении и экономической мощи.

"Если учесть, что на каждый украинский орудийный залп россияне пока что отвечают десятью, вышеописанную стратегию иначе, чем "рецептом для поражения" не назовешь", - констатировал ван Кревельд.

Как ранее писал сайт kp.ru, экономический советник президента Украины Олег Устенко заявил, что Киеву жизненно необходима финансовая поддержка от Запада в размере 9 млрд долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета. Он подчеркнул, что без этого транша "Украина не выживет".

Напомним, президент Незалежной Владимир Зеленский назвал главное, по его мнению, условие окончания конфликта на Украине. Глава государства выразил уверенность, что конфликт закончится до конца 2022 года в случае, если Запад "вовремя отправит оружие".