Ученый Назаренко развеял миф об опасности использования смартфонов в грозу Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Относительно использования смартфонов в розу ходит много мифов, люди уверены, что это несет в себе определенные опасности. Заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук Максим Назаренко развеял эти мифы.

-Напряжeнность электромагнитного поля у мобильного телефона очень мала, даже во время активных действий, связанных с осуществлением звонка или активностью других сервисов. Она не возрастает настолько, чтобы привлечь разряд, - говорит ученый Life.

Во время грозы между землей и облаком напряжение возрастает в сотни раз. С приходом сырой погоды проводимость воздуха увеличивается. Когда у какого-то предмета скапливается заряд, превышающий допустимый, бьет молния. Но пластиковый корпус телефона снижает эти риски.

Куда опаснее во время грозы не говорить по телефону, а поднести к голове связку ключей, тогда вероятность удара молнией увеличивается в разы.

Угроза от телефона может быть в двух случаях: если рядом большой металлический объект. Либо если активность гаджета резко повысится: сразу посыплются сообщения в мессенджеры, программы начнут присылать уведомления, пройдет звонок.

А вот отключать устройство во время грозы стоит вовсе не из опасений, что ударит током. Просто из-за скачков тока устройство, как и любая бытовая техника, подключенная к сети, может сгореть.

В свою очередь директор регионального инжинирингового центра SafeNet («Сейфнет») Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в беседе с RT дал рекомендации, как обезопасить свой мобильный телефон в жаркую погоду.

Тем временем, мошеннические приложения и трояны-вымогатели, закрывающие доступ к файлам жертвы и требующие выкуп за разблокировку, стали самыми распространенными угрозами первого квартала 2022 года, сообщает "Российская газета".