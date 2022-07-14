Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика14 июля 2022 5:53

WSJ: сделка по экспорту зерна из Украины включает прекращение огня и разминирование портов

Издание утверждает, что соглашение пока не подписано Путиным
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сторонами достигнута предварительная договоренность по экспорту зерна из Украины

Сторонами достигнута предварительная договоренность по экспорту зерна из Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры представителей России, Украины, Турции и Организации объединенных наций (ООН) в Стамбуле завершились утверждением "всеобъемлющего соглашения" по экспорту украинского зерна. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

В частности, документ предусматривает прекращение огня в пределах маршрута перевозящих продовольствие судов и разминирование портов.

"Согласно всеобъемлющему соглашению, достигнутому в среду, зерно может быть отправлено из трех украинских портов в конвоях, сопровождаемых украинскими кораблями, с прекращением огня для защиты судов в пределах географических границ и некоторыми операциями по разминированию", - пишет издание.

Также оговорено, что пустые суда, направляющиеся к украинским портам, будут проверяться Военно-морскими силами Турции на предмет тайной перевозки вооружений.

Весь этот процесс планируется контролировать посредством координационного центра, расположенного в Стамбуле.

Газета уточняет, что соглашение пока не подписано президентом России Владимиром Путиным. Ее журналисты полагают, что окончательное решение российский лидер озвучит во время встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране, которая должна состояться на следующей неделе.

Как ранее писал сайт kp.ru, Организация объединенных наций считает позитивными переговоры по вывозу зерна из украинских портов, прошедшие в Стамбуле. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна находится в "двух шагах" от соглашения с Россией по экспорту зерна. По его словам, Украина готова поставлять зерно на международный рынок.