WSJ: сделка по экспорту зерна из Украины включает прекращение огня и разминирование портов

Сторонами достигнута предварительная договоренность по экспорту зерна из Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры представителей России, Украины, Турции и Организации объединенных наций (ООН) в Стамбуле завершились утверждением "всеобъемлющего соглашения" по экспорту украинского зерна. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

В частности, документ предусматривает прекращение огня в пределах маршрута перевозящих продовольствие судов и разминирование портов.

"Согласно всеобъемлющему соглашению, достигнутому в среду, зерно может быть отправлено из трех украинских портов в конвоях, сопровождаемых украинскими кораблями, с прекращением огня для защиты судов в пределах географических границ и некоторыми операциями по разминированию", - пишет издание.

Также оговорено, что пустые суда, направляющиеся к украинским портам, будут проверяться Военно-морскими силами Турции на предмет тайной перевозки вооружений.

Весь этот процесс планируется контролировать посредством координационного центра, расположенного в Стамбуле.

Газета уточняет, что соглашение пока не подписано президентом России Владимиром Путиным. Ее журналисты полагают, что окончательное решение российский лидер озвучит во время встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране, которая должна состояться на следующей неделе.

Как ранее писал сайт kp.ru, Организация объединенных наций считает позитивными переговоры по вывозу зерна из украинских портов, прошедшие в Стамбуле. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна находится в "двух шагах" от соглашения с Россией по экспорту зерна. По его словам, Украина готова поставлять зерно на международный рынок.