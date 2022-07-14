"АвтоВАЗ" планирует выпустить новое семейство автомобилей

"АвтоВАЗ" планирует разработать абсолютно новую линейку автомобилей Фото: Алена Селезнева

Российский автомобилестроительный концерн "АвтоВАЗ" планирует разработать новое семейство автомобилей. Об этом рассказал РИА Новости президент компании Максим Соколов.

По его словам, это будет совершенно новое семейство моделей.

"Уже в долгосрочной перспективе мы планируем использовать совершенно новую российскую платформу, - уточнил Соколов. - Может быть, даже чуть более высокого класса, нежели та, в которой работает сегодня "АвтоВАЗ" — то есть сегмент В. Будем делать шаги в сторону класса C".

Сумма предполагаемых инвестиций пока не ясна, но она будет соответствовать "трендам мирового автомобилестроения", уточнил Соколов.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-служба "АвтоВАЗа" сообщила, что компания возобновляет производство трехдверных внедорожников Niva Legend в новой комплектации 2022 модельного года. Машина будет оснащена гидроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних дверей, креплениями для детских сидений ISOFIX, дневными ходовыми огнями и бортовым компьютером.

Напомним, автомобильный завод "Москвич", в который превратилось бывшее российское производство "Рено", впервые представил свой примерный модельный ряд. Первая линейка "Москвичей" будет включать пять моделей — кроссоверы, С-класс (семейные авто) и электромобиль.