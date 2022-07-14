NASA заявило о близости соглашения с Россией о перекрестных полетах к МКС

В скором времени Роскосмос и NASA могут заключить соглашение о перекрестных полетах к МКС Фото: NASA

Переговоры по соглашению о перекрестных пилотируемых полетах на Международную космическую станцию (МКС) между Роскмосом и NASA близки к завершению. Об этом сообщила журналистам замруководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл.

"Надеемся, что мы довольно близки к завершению работы над соглашением", - уточнила Вайгл.

По ее словам, документ "находится на финальных стадиях оценки".

Речь идет о программе, согласно которой российские космонавты полетят к станции на американских кораблях Сrew Dragon компании SpaceX, а американские астронавты – на российских "Союзах".

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия и Соединенные Штаты начали вести переговоры по вопросу возобновления перекрестных пилотируемых полетов на МКС. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он также акцентировал внимание на том, что речь идет о переговорах, на которые правительство дало добро в своем недавнем распоряжении.