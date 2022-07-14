Отсрочка запуска «Северного потока-1» на неделю обойдется ЕС в 1,5 млрд евро Фото: REUTERS

«Северный поток -1» сейчас остановлен на плановый ремонт. Но все чаще говорят, что он может не начать работать в срок. Эксперты сходятся во мнении, что один день простоя обойдется ЕС более 200 миллионов евро, а за неделю сумма набежит 1,5 млн евро. Такие оценки привели в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ.

Такие расчеты сделаны из предположений, если ЕС придется докупать недостающие объемы на бирже. Сейчас возросшие цены на голубое топливо доходят до 3,5 тысяч евро за тысячу кубометров. Минимизировать эти расходы позволит только запуск СП-1.

- Отсрочка запуска СП-1 после планового ремонта может стоить Европе более 200 млн евро в день, или 1,5 млрд евро в неделю, - сказал «Известиям» ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Дмитрий Полохин.

С 11 по 21 июля прокачка российского газа в Германию по «Северному потоку» будет приостановлена. Подобные отключения проходят ежегодно и нужны для проведения плановых технических работ. Однако в Берлине опасаются, что на этот раз ремонт может затянуться из-за санкций, сообщает RT.

Причиной этому стала задержка в работе немецкой компании Siemens, не сумевшей вовремя вернуть газоперекачивающие агрегаты из ремонта в Канаде, передает "Свободная пресса".