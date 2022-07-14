Протестующие в Шри-Ланке согласились освободить захваченные резиденции президента и премьера

В Шри-Ланке протестующие согласились освободить захваченные резиденции президента и премьера Фото: REUTERS

В Шри-Ланке протестующие согласились освободить захваченные ранее резиденции главы государства и премьер-министра страны. Об этом сообщила газета Daily Mirror.

Как пишет издание, участники протестов «решили вернуть властям все правительственные здания, включая президентский особняк, офис президента и офис премьер-министра».

Напомним, на фоне истощения запасов топлива в Шри-Ланки начались серьезные протесты. Поставки нефти в страну прекратились на фоне крупной задолженности за уже поставленные бензин и дизельное топливо. В итоге бензина не хватает даже экстренным службам, а также есть дефицит импортной еды и лекарств. В минувшую субботу, 9 июля, толпа протестующих уже ранее врывалась в резиденцию премьера, а также в резиденцию президента страны, который успел покинуть здание за несколько минут до того, как туда ворвались недовольные. Позже глава государства на время покинул Шри-Ланку, а временно исполняющим его обязанности стал премьер.