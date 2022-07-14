Лера Кудрявцева показала кадры с сильно постаревшим "Дукалисом" Сергеем Селиным

Сергей Селин заметно похудел Фото: Кадр видео

Российская телеведущая Лера Кудрявцева разместила в своем блоге видеозапись с видео со звездой сериала "Улицы разбитых фонарей" Сергеем Селиным. Об этом сообщает "КП-Сериалы" в четверг, 14 июля 2022 года.

61-летний артист предстал не в лучшем виде - он сильно постарел и заметно исхудал. Впрочем, черты лица позволяют безошибочно узнать старшего лейтенанта милиции Анатолия Дукалиса из горячо любимого россиянами сериала, который радовал население страны на протяжении двух десятков лет.

Солидный возраст - не помеха счастливой семейной жизни. Сергей Селин живет в браке с психологом Анной. В 2010 году она родила от Селина дочь Марию. Через два года на свет появился сын Макар.

Как ранее писал сайт kp.ru, Сергей Селин признался в том, что влюбился в свою нынешнюю жену, когда ей не было 18 лет. У супругов 24 года разницы, однако это не мешает их счастью.