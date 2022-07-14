Токаев поручил создать условия для размещения в стране ушедших из России компаний

Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны создать условия для релокации ушедших из России компаний. По его словам, каждая вторая из 1,4 тысячи крупных иностранных компаний приостановила деятельность или ушла из РФ.

- Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов, — сказал глава государства.

Ранее шведская компания-производитель электротехники Electrolux Professional приняла решение покинуть Россию и продать свой российский бизнес топ-менеджменту подразделения. Как говорится в заявлении компании, производитель понял, что не сможет продолжать вести свой бизнес в России в текущей ситуации после того, как была проведена оценка. Президент и гендиректор компании Альберто Заната также уточнил, что Electrolux Professional соблюдает все ограничительные меры, введенные против России, а уход из страны обойдется компании в 35 млн шведских крон (около 3,3 млн долларов), однако, по прогнозам компании, не окажет существенного влияния на «прибыль или рентабельность».