Минобороны России сообщило, что на подконтрольных РФ территориях Украины восстановлена централизованная власть

В Минобороны сообщили, что на подконтрольных РФ территориях Украины восстановлена централизованная власть Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ сообщило, что на подконтрольных РФ территориях Украины восстановлена централизованная власть.

- Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки, — говорится в сообщении военного ведомства.

Помимо этого, в населенных пунктах начинают работать рынки и городские службы, добавили там же.

Ранее временная гражданская администрация Харьковской области утвердила новую государственную символику региона – герб и флаг. Сообщается, что на гербе Харьковской области изображен золотой двуглавый орел. На гербе также изображен жезл с двумя змеями и рог изобилия. Эти символы были на гербе региона с конца XVIII века, уточнили в администрации. Также глава администрации Виталий Ганчев утвердил флаг Харьковской области. Это триколор, включающий малиновую, синюю и красную полосы, что символизирует связь региона с казачьими традициями.