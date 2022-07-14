Курс евро 14 июля 2022 снизился к рублю на Мосбирже

Курсы доллара и евро к рублю на Мосбирже снова почти сравнялись Фото: Евгения ГУСЕВА

Курс рубля вырос по отношению к евро на Московской бирже, но практически сохранил позиции к доллару в понедельник, 4 июля 2022 года.

Как следует из данных Мосбиржи на 10:16, стоимость доллара составила 58,23 рубля, евро – 58,28 рубля. Как видно из этой информации, курсы американской и европейской валют снова почти сравнялись.

Как ранее писал сайт kp.ru, американские аналитики шокированы укреплением курса рубля на фоне антироссийских санкций, которые, по замыслу западных политиков, должны были "обрушить" российскую экономику.

Напомним, аналитики компании "Ренессанс Капитал" пришли к выводу, что в 2023 году среднегодовой курс рубля составит 83 рубля за доллар. Такой прогноз может сбыться в том случае, если у России получится заместить выпадающий нефтяной экспорт в Евросоюз на 50%.