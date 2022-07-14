Путин поручил привести в нормативное состояние не менее 85% автодорог России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин дал поручение привести в нормативное состояние не менее 85% автодорог страны. Поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Также было поручено «представить предложения об увеличении межремонтных сроков для всех категорий автомобильных дорог при условии сохранения уровня безопасности дорожного движения»

- Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 2 июня 2022 года совещания по вопросам дорожного строительства, — говорится в документе.

В марте 2022 сообщалось, что правительство России направит на реконструкцию и строительство дорог более 163 миллиардов рублей. Распоряжение о выделении средств подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Средства пойдут на ремонт и строительство дорог в Татарстане, Приморском крае, Белгородской, Кемеровской, Московской, Ярославской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. На них планируется реконструировать и построить 757 километров федеральных и 292 километров региональных трасс. В частности, деньги пойдут на работы по реконструкции автомобильной трассы между Нарьян-Маром и Усинск в Ямало-Ненецком автономном округе, дороги Владивосток – Находка – порт Восточный в Приморском крае, а также строительство автодорожного обхода Кемерова и капитальный ремонт моста через Волгу в Рыбинске.