Силы ЛНР в качестве трофея добыли первую американскую гаубицу М777

Военные ЛНР в качестве трофея добыли первую американскую гаубицу М777 Фото: REUTERS

Силы Луганской народной республики в качестве трофея добыли первую американскую гаубицу М777. Об этом говорится в Telegram-канале Народной милиции республики.

- Подразделениями Народной милиции ЛНР в ходе боевых действий добыта в качестве трофея первая артиллерийская установка М777, — гласит текст сообщения.

В опубликованном Народной милицией видео уточняется, что гаубица была обнаружена воздушной разведкой ЛНР.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении живой силы и техники Вооруженных сил Украины в Николаеве. Уточнялось, что удар был нанесен ракетами воздушного базирования. Уточнялось также, что на востоке Николаева было уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ.

До этого в военном ведомстве сообщили, что Воздушно-космических сил Российской Федерации за сутки сбили два украинских самолета Су-25, а также один МиГ-29 в Харьковской области и ДНР. Кроме того, в министерстве сообщили, что российские системы Противовоздушная оборона (ПВО) за минувшие сутки перехватили три украинских беспилотника в районах Мелитополя в Запорожской области, а также Тернового и Веселого в Харьковской области, перехвачены были и три баллистические ракеты «Точка-У», несколько снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Ураган».