Премьер Эстонии Каллас ушла в отставку

Кая Каллас Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ушла в отставку. Об этом сообщает эстонское издание Delfi.

"Я сама внесла это предложение, потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства", - аргументировала политик.

Президент Алар Карис удовлетворил это решение, но при этом выдвинул кандидатуру Каллас на пост главы нового эстонского правительства. По данным журналистов, она готова к этому назначению.

Согласно местному законодательству, для принятия окончательного решения по этому вопросу необходимо созвать заседание Рийгикогу – Государственное собрание Эстонии.

Напомним, новый кабинет министров прибалтийского государства начнет функционировать на следующей неделе.

Как ранее писал сайт kp.ru, Кая Каллас возглавила эстонское правительство в январе прошлого года, став первой женщиной-премьером в Эстонии.