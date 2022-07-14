МИД Китая высмеял представление Запада о мировом сообществе

В Китае высмеяли представление Запада о мировом сообществе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь опубликовал в социальных сетях изображении, демонстрирующее разницу в восприятии международного сообщества в мире и в западных СМИ.

- Что означает «Международное сообщество?» — подписал изображение Лицзянь.

Фото: скриншот сайта

Ранее Чжао Лицзянь напомнил, что население стран «большой семерки» (G7) - лишь часть всего мирового сообщества, и не самая большая. Об этом он написал в социальных сетях. Для наглядности он разместил в посте картинку, где показано, что население стран, входящих в коалицию БРИКС, составляет порядка 3,2 миллиарда человек, в то время, как количество людей, проживающих в странах G7, составляет около 777 миллионов.

До этого старший научный сотрудник Института международных отношений КНР Ян Сю заявил, что «Большая двадцатка» не является платформой США и не будет подчиняться Западу, это объединение государств должно решать общемировые проблемы, а не участвовать в разделе мира.